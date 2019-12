Ansiedade e adultização rondam misses mirins

NATAL, RN (FOLHAPRESS) - "É tipo a cara de quem está tentando fazer cocô", ela explica seu macete para dar o famoso "sorriso de miss", com muita dentição à mostra.Neste concurso de beleza, vários dentes são de leite. No Miss Teen/Infantil Brasil, com final num resort em Natal, são quatro categorias: mirim (4 a 7 anos), infantil (8 a 10), pré-teen (11 a 13) e teen (14 a 18).Na faixa caçulinha, o anúncio da campeã, a paulista, leva a lágrimas não só de emoção. Algumas crianças que perderam choram e pedem a mãe.Se nem sempre gente grande sabe lidar com a pressão e a consequente frustração da derrota, as pequenas parecem sentir mais. Quanto mais velhas as concorrentes são, menos cara de choro se vê.As conversas, aí, migram para cortar doces da dieta, ou a rival que estaria acima do peso. Do que adianta ter bumbum e peito se você é gorda?, questiona uma participante de 10 anos ao ver as meninas de 14 a 18 anos serpentearem o palco em moda praia.Na fileira de trás da plateia, a parente de uma das competidoras avalia que uma das aspirantes a miss teria mais chances "se pentear os cabelos". São crespos.Em setembro, Silvio Santos tascou gasolina num debate já incendiário: se concursos dessa natureza são saudáveis para menores de idade, e em que grau eles podem estimular a sexualização precoce e até atrair pedófilos.O dono do SBT é alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo por um torneio de miss infantil apresentado em seu programa. A certa altura, Silvio joga para o auditório: "Agora vocês, que estão com o aparelhinho [para votar], vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito".O Brasil não monopoliza essa polêmica. O reality americano "Toddlers and Tiaras" (2009-16), que trazia bastidores de competições mirins, tem um acervo delas.Se até injeções de botox em crianças se tem notícia lá fora, a versão brasileira explicita no regulamento o veto a crianças de biquíni ou maiô, inclusive nas redes sociais. Frisa-se que as imagens "podem ser usadas por pessoas mal intencionadas fora de contexto e em situações impróprias, causando constrangimento público à criança", o que é proibido pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).A regra vale para as participantes de 4 a 13 anos. Está tudo liberado para as adolescentes, que desfilam com biquínis a milímetros do fio dental.Mãe de uma mini-Miss São Paulo, a empresária Elaine, 37, ela própria coroada na juventude, acha que está "tudo mais sensualizado". Na época dela, era um maiô e olha lá.A filha de 10 anos, que pratica hipismo e define uma boa campeã como "uma menina elegante e educada", é fã de tutoriais de beleza do YouTube. Enfiada num vestido de plumas brancas que custou $ 2.200, ela já apresentou à mãe a escovinha de limpeza facial favorita das blogueiras.A advogada Ana Carolina, 46, diz se preocupar em manter o ambiente saudável para a filha -que acabaria a noite em segundo. "Falo: papai do céu que sabe o que acontece, você tá aqui pra se divertir, ninguém só ganha".Elaine faz coro. "Tem que ser uma brincadeira. Quando vira obrigação, fica chato."As duas garotas têm conta no Instagram, e por lá vez ou outra pipocam comentários de teor pedófilo. Como na vez em que a filha de Ana Carolina posou ao lado de uma atriz para fazer propaganda.A mais velha estava vestida de pizza, a criança, de cachorro-quente. Um homem reagiu à foto: "Essa já está no ponto, a outra [a menor], não". A mãe deletou assim que viu.Apesar de proibido no regulamento, mesmo as pequeninas fizeram um ensaio com maiô, todos em tom rosado. Os retratos aconteceram no resort onde se hospedaram a pedido da organização (cada uma bancando a própria parte, fora algumas centenas de reais pela inscrição).Segundo Gerson Antonelli, diretor nacional do concurso, "a organização não dá respaldo a esse tipo de coisa".Para a final, cada criança precisou levar três trocas de roupa: a de abertura, um "vestido curto rodado (princesa) na cor branca", o de gala, que as deixava parecendo cópias de mocinhas da Disney, e um "traje esporte de sua escolha".Maria Cleonice, 57, é avó da candidata potiguar, que mal saíra da chupeta quando começou a "carreira". Mostra duas fotos da neta de cinco anos: ela fantasiada de Frida Kahlo, num duelo em que ganhou como Miss Simpatia, e comemorando três anos com festa da Barbie, seu ideal de beleza.Maria, que na mocidade também competiu ("fui Rainha Industriária"), conta que passou um pito na maquiadora oficial do concurso. A mulher, diz, recebeu dela R$ 300 para pintar a neta nos três dias de evento. Na primeira noite, colocou cílios postiços na menina. "Aqui ela tá criança, ali, miniadulta", diz a avó, exibindo fotos do antes e depois.As derrotas nem sempre são bem digeridas em Natal. Mãe de uma candidata que saiu de mãos abanando, Ana Paula, 34, reclamava nos bastidores que o saiote do vestido da menina sumiu e que ela pagaria R$ 1.000 se não o achasse, já que o traje era alugado.Puxa de canto o produtor artístico do campeonato, Marcelo de Oliveira, 50, que encorajava as concorrentes a pedir dinheiro ao Papai Noel já pensando na inscrição para 2020.Ana critica o jeito "seco, frio" de anunciar as vencedoras. Por que não dizer as três melhores colocadas? Isso desincentiva a criançada, diz. "Não precisa de coroa, só faixinha."Depois, nas redes sociais, ficaríamos sabendo o top 3 de cada categoria. A filha dela não estava nele.A Miss Amapá mirim, 6, já dizia querer "ser top" aos dois anos, conta a mãe, a médica Fernanda, 40, enquanto a pequena abre um espacate.Cabelos na cintura e camiseta onde se lê "fashion devotion" (devoção à moda), ela se mostra confiante. Perdeu e postou dias depois numa rede social, sob uma foto sua: "Competir sempre, vencer talvez, desistir, NUNCA!"."Criança não precisa se preocupar com os padrões de beleza. Ao se fazer um concurso, você começa a estabelecer padrões", diz Ênio Roberto de Andrade, psiquiatra infantil do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Sem "recursos emocionais", podem desenvolver de ansiedade a depressão, afirma.E tem a questão do trabalho, lembra a procuradora Ana Maria Villa Real, titular da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente."Casos em que crianças e adolescentes possam estar sujeitas a erotização e sexualização precoces, a desgastes emocionais, constrangimentos, merecem a máxima atenção de todos os órgãos integrantes da rede de proteção."As adolescentes que desfilaram de biquíni no Miss Teen Brasil, de 14 a 18 anos, também devem ser protegidas, segundo Villa Real. Isso as sujeita a "possíveis situações de exposição desnecessárias para a faixa etária, com as quais sequer estão preparadas para lidar".Gerson, o manda-chuva do concurso, diz que o "foco são as crianças, sua segurança e incentivar o espírito de competição saudável e amizade". "Mas alguns pais são muito competitivos."