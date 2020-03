O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos de idade diagnosticado com o novo coronavírus morreu, nesta terça-feira (24), em Manaus (AM). É o primeiro óbito pela doença fora da região Sudeste.

O paciente havia sido transferido no sábado (21) de Parintins, no interior do estado, e estava internado no hospital Delphina Aziz, adaptado para tratar exclusivamente infectados pelo Covid 19.

No último domingo (220, ele já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.