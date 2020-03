'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Circula nas redes sociais uma imagem que questiona se o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, "amarelou".

A imagem apareceu em grupos de WhatsApp e no Twitter neste sábado (28), depois de entrevista coletiva do ministro da Saúde.

Em um discurso cheio de recados políticos para dentro e para fora do governo, Mandetta pediu calma e disse que não é correto comparar a atual pandemia do coronavírus com outras ocorridas no Brasil e no Mundo.