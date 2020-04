AM registra primeira indígena contaminada pelo coronavírus

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Uma agente de saúde de 20 anos do povo kokama é o primeiro primeiro indígena do país infectado pelo Covid-19. O caso foi confirmado nesta quarta-feira (1º) pela Secretaria de Saúde do Amazonas.

A jovem foi contaminada por um médico branco da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), vinculada ao Ministério da Saúde. Ela trabalha na área urbana de Santo Antônio do Içá (AM), onde está isolada e em bom estado de saúde. A cidade, na calha do rio Solimões, está a 880 km a oeste de Manaus.

Segundo a diretora-presidente da Fundação da Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, esse médico infectou outros dois não indígenas na cidade. O Amazonas registra 200 casos confirmados, com três mortes.