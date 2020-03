Alunos de escola do Recife fazem saudação nazista em sala e postam imagem em rede social

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um grupo de 11 alunos com idades entre 16 e 17 anos, do colégio particular Santa Maria, um dos mais tradicionais do Recife, fez saudações nazistas em sala de aula durante campanha de um deles para ser o orador da turma.

A imagem, feita na tarde desta quarta-feira (5), foi postada pelos próprios estudantes em uma rede social e apagada algumas horas depois. A conta @militancia.2020 também foi removida.

Na fotografia, um estudante de casaco preto aparece no lugar do professor. Os outros alunos, virados para ele, repetem a saudação nazista. O texto do post, ao apresentar o candidato a orador, faz citações diretas ao nazismo.

"Ele promete ser o novo Fürher da série nessa caminhada para a construção de um novo e inovador Reich", destaca. Em seguida, o post ressalta que o candidato tem todos os requisitos para o ser o melhor orador da história do colégio, que tem 63 anos de funcionamento.

"Amigo do povo e com boa oratória, promete proporcionar aos formandos uma noite inesquecível", afirma o texto, seguido pelas hashtags em que o nome do aluno está acompanhado da palavra "ariano".

Ouvida pela reportagem, a diretora-presidente da escola, Rosa Amélia Muniz, disse que, assim que tomou conhecimento do caso, todos os pais e alunos envolvidos no episódio foram ouvidos pela coordenação da instituição de ensino.

Os estudantes foram suspensos até a próxima terça-feira (17). A diretora comunicou que, na volta à escola, eles vão apresentar um trabalho para os demais alunos sobre o tema.

"Eles precisam aprender a diferença entre brincadeira e coisa séria. Não se brinca com isso. Aqui, ajudamos a formar caráter. A escola não compactua com isso e, imediatamente, tomamos todas as providências", disse.

A diretora comunicou que os pais ficaram surpresos com as atitudes dos filhos. "Alguns garotos choraram. Todos pediram desculpas e se mostraram arrependidos. Nossa filosofia é formar jovens que respeitem o próximo." Rosa Amélia informou que a imagem foi feita antes de o professor entrar na sala de aula.

O colégio também publicou uma nota oficial sobre o assunto. "O Santa Maria não apoia nenhum comportamento que vá de encontro aos valores cristãos, éticos, cidadãos, à preservação da vida, ao respeito a todos as raças, povos e crenças", destaca o comunicado.

No fim, a escola pede desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas.