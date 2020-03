O mau exemplo do coronel Menezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Superintendência de Assistência Social da USP enviou neste sábado (28) um comunicado aos moradores do Conjunto Residencial da USP (CRUSP) informando que houve uma morte por coronavírus no Hospital Universitário.

A vítima foi um estudante do Instituto de Química, identificado como V. L. T, de 56 anos.

"Lamentamos profundamente o falecimento do nosso aluno. O Serviço Social e o Escritório de Acolhimento em Saúde Mental estão em contato com a família do estudante para oferecer suporte nesse difícil momento", disse USP, em comunicado.

O UOL teve acesso ao e-mail em que a USP reforça o pedido de isolamento domiciliar e as medidas de higienização para ajudar no combate ao coronavírus. A Universidade informou que há um enfermeiro de plantão pelo campus para tirar dúvidas de estudantes e moradores sobre a pandemia.

"Todos os apartamentos do CRUSP receberam a primeira parte do kit de limpeza, contendo água sanitária, detergente e sacos de lixo", disse a USP. Na próxima semana, os moradores receberão desinfetante, limpador multiuso, sabão em pedra e álcool gel.

O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 114 neste sábado (28), segundo dados do Ministério da Saúde. Até sexta-feira (27), eram 92 mortes.

O país registra 3.904 casos neste sábado (28) -com relação aos casos confirmados, a mortalidade da doença é de 2,9% no país. O número de registros representa um salto de 14,25% com relação à sexta-feira, quando eram 3.417 casos.