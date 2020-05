Alexandre Padilha e Jilmar Tatto disputarão prévias do PT em São Paulo

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As eleições prévias do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de São Paulo serão disputadas entre o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha e o ex-secretário de Transportes Jilmar Tatto.

Na noite desta quarta-feira (13), o deputado federal Carlos Zarattini retirou seu nome da disputa por não considerar legítimo o processo eleitoral interno. O movimento foi decisivo para estreitar o pleito entre Padilha e Tatto.

Na sexta (15) e no sábado (16), uma consulta virtual com cerca de 600 delegados definirá o nome que disputará a prefeitura da capital paulista pelo PT. Alexandre Padilha será representado pelo número 10 na votação e Jilmar Tatto, pelo 20.

"Estamos retirando [a candidatura] porque as prévias foram canceladas por decisão dos diretórios municipal e nacional. É um processo que a gente considera completamente equivocado, poderíamos ter as prévias através da internet", afirma Zarattini, que reclama da ausência dos cerca de 180 mil filiados do PT na decisão.

Além de Zarattini, também nesta quarta, o deputado federal Paulo Teixeira, o vereador Eduardo Suplicy e o arquiteto Nabil Bonduki retiraram suas candidaturas. A decisão deles se deu em apoio a Padilha.

Dentro do partido, ganha força a tese de que o ex-ministro teria mais visibilidade nas eleições de outubro por ser médico e pela sua experiência chefiando o Ministério da Saúde, pontos considerados importantes para administrar a crise da Covid-19 na cidade —ou seus vestígios, depois que a curva de casos for suavizada.

O grupo de Zarattini, que é composto por nomes como os dos vereadores Antonio Donato e Paulo Reis, votará em Padilha em oposição à candidatura do ex-secretário de Transportes, e não em apoio a Padilha.