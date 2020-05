Ainda dentro de casa

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

No dia 7, o Multishow vai fazer a alegria dos fãs de Manu Gavassi, com a transmissão da live Festa em Casa. Nesse dia, a cantora e atriz estará ao vivo, das 19h às 20h30, na emissora e no canal Música Multishow, no YouTube.

Diretamente de São Paulo, Manu promete animar a noite com uma performance intimista de sucessos que marcaram sua carreira musical, como Planos Impossíveis, Garoto Errado, além do lançamento mais recente, áudio de desculpas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.