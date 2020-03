Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O agente penitenciário Samuel Correia Lima, idade não informada, foi morto com ao menos sete tiros por volta das 16h desta segunda-feira (9), em Santo André (ABC). Duas mulheres também foram baleadas --o estado de saúde delas não foi informado.

Testemunhas afirmaram à polícia terem visto o agente entrando correndo em uma loja de materiais de construção, sendo seguido por dois suspeitos, que atiraram contra a vítima.

Os tiros, ainda de acordo com a polícia, também acertaram duas mulheres, uma em um dos braços e outra em uma das pernas. Elas foram encaminhadas para o CHM (Centro Hospitalar do Município) de Santo André.

Após acertarem o agente, que morreu no local, dos dois suspeitos fugiram em uma moto da marca Yamaha. O veículo foi encontrado abandonado a cerca de um quilômetro do local do crime, em um campo de futebol.

A helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, foi acionado para ajudar a localizar os suspeitos. Ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.