Acusado de atropelar garoto de 4 anos na zona sul de SP é preso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais do 80º DP (Vila Joaniza), prenderam nesta terça-feira (21), o homem acusado de atropelar e matar o menino Kayque Pietro Ferreira da Silva, 4 anos. O caso ocorreu no último dia 13.Segundo a Secretaria de Segurança Pública, gestão João Doria (PSDB), a detenção ocorreu após a Justiça acatar o pedido de prisão temporária, que dura cinco dias e pode ser prorrogada por igual período. O delegado Pedro Luís de Souza é o responsável pelo caso.Sem carteira de habilitação e dirigindo um Volkswagen Gol prata, o suspeito, de 27 anos, invadiu uma festa de aniversário que acontecia na borracharia do pai da vítima, instalada na região de Campo Grande (zona sul).O carro atingiu uma criança e uma mulher que estavam no local, depois prensou Kayque contra a parede. O menino não resistiu.A mulher de 25 anos machucou o pé na ocasião, foi para o hospital e teve alta médica no mesmo dia. A prima de Kayque, de três anos, que também foi pega pelo automóvel, continua internada no Hospital Geral de Pedreira (zona sul). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o quadro dela é considerado estável.O acusado fugiu sem prestar socorro aos atingidos. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o suspeito saiu em alta velocidade e aparentava estar "muito louco" e "possivelmente sob efeito de drogas".O motorista já havia sido preso e condenado por roubo e porte ilegal de arma. Ele cumpria pena em liberdade. Um dos requisitos era manter-se em casa após às 22h, o que foi desobedecido. Os atropelamentos aconteceram por volta da 1h.Kayque chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas a morte dele foi constatada no local.