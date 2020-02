'Acreditam em Deus?', disse policial ao salvar vítimas em cratera após chuvas em MG

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - "Vocês acreditam em Deus?", perguntou Adalberto dos Santos aos dois homens que nunca tinha visto na vida, sob uma chuva torrencial e sobre uma forte correnteza que teimava em querer levá-lo. "Eu preciso de vocês, confiem em Deus, em que tudo vai dar certo", ele insistiu.O cabo da Polícia Militar de 33 anos não conseguia pensar direito, mas não tirava da cabeça sua esposa e seu filho pequeno. É que Alan, que ameaçava desmaiar e não conseguia se mexer, suplicou ao PM que não o deixasse morrer porque também tinha uma bebê.A essa altura os três estavam em cima da cabine de uma carreta 90% submersa, no quilômetro 21 da rodovia MG-133, a quatro horas e meia de Belo Horizonte.O que aconteceu foi que, com as fortes chuvas que caíram em Minas Gerais, uma pequena galeria que passava por baixo dessa via recebeu um volume gigante de água, e o asfalto estourou.Formou-se uma cratera de cerca de cinco metros de profundidade e 15 metros de largura que destruiu completamente o solo. Por volta da meia-noite de quarta (29), um novo rio começou a cruzar o que antes era estrada.O problema é que nesse exato momento passava por ali um casal em um Fiat Punto. Logo depois, chegou a carreta que levava três homens e guinchava um caminhão com um motorista. No sentido oposto, na mesma hora, um Celta transportando outro homem.Eram sete pessoas no total: todas engolidas, uma a uma, pela cratera. No primeiro carro, estavam Suziane e seu marido, Pedro. Ele tentava abrir a porta enquanto a correnteza puxava o veículo. Não conseguiu pelo seu lado, mas deu certo pelo dela.Pediu para a esposa sair e segurar na porta enquanto ele também se deslocava. A água foi mais rápida. Pedro até tentou segurá-la, mas Suziane Oliveira Neves, 37, foi se afastando, se afastando, até que a vista não a alcançou mais. Ela não sabia nadar.Enquanto isso, um dos ocupantes da carreta que já havia conseguido sair ajudava Alan e Osmar a se livrarem da cabine. Ele alcançou a terra firme--assim como Pedro, o motorista do caminhão e o homem do Celta--, mas a dupla acabou ficando ilhada no teto da cabine.Foi quando o policial militar Adalberto chegou e, pensando na própria família, decidiu encarar a correnteza amarrado numa corda, no escuro. Pediu fé à dupla enquanto pensava numa maneira de tirá-los, gravemente machucados, dali.O jeito foi esticar uma corda maior entre o caminhão e uma viatura (estacionada à margem da cratera) e, com uma corda menor, bolar uma espécie de tirolesa. Alan saiu pendurado nessa corda e Osmar, numa maca do Samu. Quase caiu na correnteza, mas a equipe conseguiu segurá-lo.O primeiro fraturou o ombro e a perna, o segundo teve uma lesão grave no braço e saiu do local do acidente com o rosto muito inchado, a boca sangrando, falta de ar e outros machucados. Ambos foram levados ao hospital e não correm risco de morte.Quanto a Suziane, seu corpo só foi achado com a ajuda de um helicóptero por volta das 11h no dia seguinte, com apenas um corte na testa, a quase um quilômetro de distância do buraco. O carro do casal foi arrastado e parou a 200 metros da cratera.Ela foi uma das 56 vítimas das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais na última semana e fizeram 53 mil perderem suas casas. Cento e noventa e seis cidades foram declaradas em situação de emergência. Só em Belo Horizonte caiu o maior volume de água em 110 anos, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).Aquela noite de quarta-feira exigiu uma operação de guerra, que envolveu seis equipes diferentes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros. Esta história foi narrada por agentes desses grupos que participaram do resgate.São eles o cabo Adalberto Silva dos Santos, da PM, o tenente Júlio César de Almeida, da Polícia Militar Rodoviária, e os tenentes Carlos Henrique Ferreira e Alexandre Lima Fagundes, do Corpo de Bombeiros.Os nomes completos e idades dos sobreviventes não foram divulgados. Alan, que passaria por uma cirurgia na perna na tarde desta sexta-feira (31) em um hospital no município de Ubá (MG), não quis dar entrevista por estar ainda muito abalado. A reportagem não conseguiu contato com os outros.