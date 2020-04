Acre registra sua primeira morte por coronavírus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governo do Acre informou nesta segunda-feira (6) que o estado registrou a primeira morte pelo novo coronavírus, não contabilizada no último balanço do Ministério da Saúde.

A vítima foi uma aposentada de 79 anos, que morreu após ficar três dias internada em uma UPA de Rio Branco. Ela era cadeirante, hipertensa e diabética.

A idosa deu entrada na unidade na sexta-feira (3), com dificuldades respiratórias, tosse e falta de apetite. Morreu na tarde desta segunda, quando já respirava por aparelhos.

Com isso, o Tocantins passa a ser o único estado onde ainda não foi registrada nenhuma morte pelo vírus.