'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Há três dias sem o reagente usado no teste do novo coronavírus, o diretor do laboratório estatal do Acre, Andreas Stocker, diz que o estado está no "escuro" e projeta ao menos 500 infectados —o número oficial é de apenas 27 casos confirmados.

"Os números não aumentam, mas as infecções aumentam clandestinamente", disse Stocker, chefe do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em entrevista à TV Gazeta. "No momento, estamos cegos porque não temos kits de extração de RNA."

Segundo Stocker, um médico alemão, a previsão é de que os novos kits só cheguem ao estado na quarta-feira (1º).

"Posso falar à população: por favor, não comecem a se sentir seguros. O vírus está aqui, está se espalhando e, em uma ou duas semanas, veremos que o número de infecções está implodindo no estado."

Em apelo para que a população faça isolamento, ele afirmou: "Nós temos apenas essa chance. Se vocês não ficarem em casa nos próximos dias, nós vamos perder".