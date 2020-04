Acidente entre carro, moto e dois ônibus deixa um morto e interdita Castello Branco

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um carro, uma moto e dois ônibus resultou em uma morte e 14 vítimas no km 49 da rodovia Castello Branco, sentido interior. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Quatro vítimas têm ferimentos leves, seis com ferimentos graves e três em estado gravíssimo. Um motociclista foi socorrido por pessoas que estavam no local antes da chegada dos bombeiros.

Houve um engavetamento entre dois ônibus e algumas vítimas ficaram presas entre as ferragens dos veículos envolvidos.

O tráfego na pista está interditado entre os km 43 e 49.

Foram enviadas treze viaturas do Corpo de Bombeiros para o local do acidente e 40 bombeiros atuam com médicos do Grau (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências), do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da CCR ViaOeste, concessionária da rodovia. As vítimas estão sendo levadas a prontos-socorros da região.