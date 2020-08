Acidente deixa cinco mortos no litoral de São Paulo

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas, sendo três homens, uma mulher e um bebê de 1 ano, morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros por volta das 4h deste sábado (1º), no km 347 da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Peruíbe (135 km de SP).

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O homem se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele também não tinha carteira de habilitação.

De acordo com a SSP, o acidente ocorreu após o motorista de uma Pajero invadir a contramão da pista e bater de frente com o Fiat Uno ocupado pelos cinco passageiros, que morreram no local.

Foi solicitada perícia. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Peruíbe e indiciado por homicídio, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação.

De acordo com a Lei Seca, quem é flagrado dirigindo embriagado comete infração gravíssima, perde sete pontos na carteira de habilitação, paga multa de R$ 2.934,70 e perde o direito de dirigir por 12 meses.