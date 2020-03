Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coronavírus pode se espalhar com mais facilidade em ambientes fechados e com muitas pessoas. A prevenção passa pela boa ventilação dos cômodos e, de acordo com Sandra de Oliveira Campos, professora de infectologia da Unifesp, abrir as janelas já ajuda bastante na circulação do ar e pode diminuir as chances de infecção.

Em cômodos sem janelas ou nos quais é necessário controlar a temperatura, como em salas de equipamentos eletrônicos, por exemplo, a principal forma de garantir a qualidade do ar é manter os filtros de ar dos equipamentos de ar condicionado em bom estado. Na prática, isso quer dizer que a manutenção dos filtros precisa estar em dia.

"Abrir as janelas deve ser feito em todos os casos, para todos os vírus, não só o coronavírus. Em ambientes com ar condicionado fazer cuidado com o ar, ter os filtros em ordem, tirando isso, se é obrigatório o ar condicionado naquele local, o ideal é que as pessoas deixem o ambiente a cada três horas para respirar ar fresco".

A limpeza de filtros do ar condicionado é essencial, segundo a infectologista. Campos explica ainda que o modo do ar condicionado, mais quente ou mais frio, não influencia em nada na qualidade do ar.