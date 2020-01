Abertura de inscrições do Sisu tem lentidão e falhas; MEC analisa problema

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) foram abertas nesta terça-feira (21) com lentidão e falhas. A equipe técnica do MEC (Ministério da Educação) analisa desde a manhã as causas do problema, ainda não solucionado.O sistema concentra as vagas de instituições públicas de ensino superior oferecidas a participantes do Enem. Neste semestre, 237.128 vagas estão disponíveis em 128 instituições de todo o país.O governo Bolsonaro manteve a abertura das inscrições para esta terça apesar da divulgação de notas com erros ter ocorrida na sexta-feira. O MEC informou que o problema atingiu 5.974 participantes e as notas foram corrigidas na segunda-feira (20).Participantes relatam nas redes sociais que o sistema está lento. Em alguns casos, o site mostra mensagem indicando que o prazo foi encerrado.O MEC não se posicionou até a publicação deste texto. Técnicos da pasta têm analisado os problemas no sistema, segundo informações apuradas pela reportagem.Cerca de 3,9 milhões de pessoas participaram do Enem 2019. As inscrições no Sisu vão até sexta-feira (26) -o prazo foi ampliado em dois dias pelo governo por causa dos problemas com as notas.O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) afirma que as notas de todos os participantes foram revistas entre sexta e segunda. Dessa forma, o órgão diz garantir a validade dos desempenhos.Milhares de participantes do Enem reclamaram de possível erro em seus desempenhos. O Inep recebeu 172 mil queixas, mas a análise do órgão indicou erros nas notas de 5.974 candidatos.