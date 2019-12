[+18] Aaron Johnson

Aaron Taylor-Johnson, que interpretou Mercúrio em "Vingadores", está causando reações na internet ao aparecer completamente nu em cenas do filme "A Million Little Pieces", que estreou nos Estados Unidos e ainda não tem data de estreia prevista no Brasil.

Nas imagens, Johnson interpreta um jovem viciado em drogas que se interna em um centro de reabilitação. Em cenas proibidas para menores de 18 anos, ele aparece com o pênis completamente exposto, durante uma briga no chuveiro, e em outra cena, dança pelado na sala, aparentemente sob efeito de drogas. O filme é inspirado na obra autobiográfica do escritor James Frey.

Apesar da atuação forte, o que vem dando o que falar entre os fãs são os dotes do ator. Alguns até "repassaram" a Aaron o "prêmio" de nu frontal de Michael Fassbender, pelo filme "Shame" (2011), um dos nudes mais comentados entre os internautas.

ATENÇÃO: CENAS NÃO RECOMENDADAS PARA MENORES DE 18 ANOS.