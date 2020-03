Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em meio à pandemia do novo coronavírus, que exige cuidados a mais com limpeza e higiene, ao menos 150 mil moradores de Curitiba e região metropolitana devem ser atingidos pela falta de água por dia, até sexta-feira (20).

A companhia de abastecimento do estado (Sanepar) informou que a capital paranaense está com o fornecimento comprometido devido à estiagem e à elevação do consumo nas últimas semanas.

Quem possui reservatório em casa, porém, não deve sentir o impacto da falta d'água.

O fornecimento vem sendo afetado desde sábado (14), com a diminuição de 60% na vazão do Rio Miringuava, segundo a Sanepar.

A assessoria do órgão alerta que o alto consumo também é causa da falta, já que alguns moradores acabam desperdiçando água no retorno do fluxo normal nas residências.

O fornecimento será interrompido por 24h seguindo a listagem de bairros: das 8h de um dia até as 8h do dia seguinte.

Onde e quando vai faltar água

Terça-feira (17)

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera

Campo Magro: Boa Vista

Almirante Tamandaré: Colônia Lamenha Grande, Dragão Verde, Nápolis, Lamenha Grande, Santa Maria, Santa Fé, Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá

Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha

Curitiba: Cascatinha (parcial), São João, Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade, Orleans, São Braz, Santo Inácio

São José dos Pinhais: São Marcos, Campina do Taquaral

Quarta-feira (18)

Curitiba: Água Verde, Fanny, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Cascatinha (parcial), Santa Felicidade, São Braz, Rebouças, Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê

Araucária: Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio, Iguaçu

Quinta-feira (19)

Curitiba: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim