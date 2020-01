15 meses após inauguração, trem para aeroporto de Cumbica circula quase vazio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dia 6, primeira segunda-feira de 2020. O relógio marca 11h57, e o trem surge na plataforma da estação da Luz, no centro de São Paulo.Não há filas. Não há tumulto. Não há correria. Apenas 36 passageiros aguardam pela composição. As portas fecham ao meio-dia. É hora de o trem seguir para a sua segunda viagem do dia até o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP).Os 36 passageiros não preenchem nem os 40 assentos disponíveis em um dos oito vagões. Uma composição inteira possui 320 assentos e tem a capacidade de transportar até 2.000 pessoas, incluindo as que viajam em pé.Dá para viajar sozinho num vagão inteiro, limpo e climatizado, esticar as pernas e dormir no trajeto que dura 30 minutos sem paradas e com seguranças circulando pelo corredor.A situação presenciada pela reportagem ocorreu num dia em que o aeroporto de Guarulhos recebeu 145 mil passageiros, um pico nessa época do ano em que o número de viajantes aumenta por conta das férias escolares.Mas nem a comodidade e alta demanda de Cumbica fizeram o serviço da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) decolar.Até agora, o Expresso vem atraindo pouca gente. Em 2019, atingiu média de 350 passageiros por dia útil. Como foi criado só em outubro de 2018, não é possível fazer uma comparação anual.O economista Flávio Roberto de França Júnior, 56, é um habitué do Expresso. Falou com a reportagem sentado sozinho num vagão e com o laptop ligado. "É muito seguro. Eu aproveito os 30 minutos da viagem para trabalhar já daqui.""Mas não é um serviço de primeiro mundo. O ideal seria ter um trem já ligando o aeroporto de Congonhas [doméstico] a Guarulhos". E diz mais: "E reduzir o intervalo entre as viagens. Isso atrapalha muito", afirma. Hoje, são pelo menos 2h entre uma viagem e outra.O Expresso foi criado no dia 16 de outubro de 2018. Liga o centro da capital paulista até o aeroporto de Guarulhos em cinco viagens diretas nos dias úteis. Nos feriados e nos finais de semana são três deslocamentos em cada sentido.Rumo ao aeroporto, o primeiro trem parte às 10h. No sentido contrário, às 9h. O bilhete custa R$ 8,80 -o dobro do valor cobrado no serviço de transporte sobre trilhos nas demais linhas.Para usar o serviço, o jeito é encaixar o horário da viagem aérea com as partidas do Expresso, diz a assistente social Jaqueline de Araújo dos Santos, 36. "[O trem] deveria sair de 30 e 30 minutos. A gente tem que chegar muito antes no aeroporto por causa desses horários mais espaçados."Mas o problema não para por aí. Quando o passageiro chegar à estação Aeroporto, com suas malas em mãos, terá que atravessar uma passarela e ainda pegar um ônibus até os terminais nacionais e internacionais.OUTRO LADOA CPTM informou por meio de nota que trabalha com a perspectiva de crescimento gradativo da demanda dos serviços oferecidos pela linha. "O aumento de passageiros prosseguirá com a redução dos intervalos e a popularização da linha."TRILHOS PARA CUMBICAServiço: ExpressTrajeto: Entre as estações Luz e Aeroporto, sem parar em estaçõesTarifa: R$ 8,80Tempo de deslocamento: cerca de 30 minutosHorários: No sentido Aeroporto, os horários são: 10h, 12h, 14h, 16h e 22h. Nos finais de semana e feriados: 8h, 13h e 18h. No sentido Luz, são: 9h, 11h, 13h, 15h e 21h. Nos finais de semana e feriados: 7h05, 12h05 e 17h05.Serviço: Linha 13-jade (regular)Trajeto: Entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto, parando na estação Guarulhos-CecapTarifa: R$ 4,40 (valor de uma passagem do sistema de transporte metropolitano)Tempo de deslocamento: cerca de 15 minutosIntervalo entre os trens: Nos dias úteis, com intervalo de 20 minutos nos horários de maior movimento, entre 5h e 8h e entre 17h e 20h. Nos demais horários e dias da semana, em que há menor demanda de passageiros, o intervalo é de 30 minutosServiço: ConnectTrajeto: Entre as estações Brás e Aeroporto, parando nas estações Tatuapé, Engenheiro Goulart, Guarulhos-CecapTarifa: R$ 4,40 (valor de uma passagem do sistema de transporte metropolitano)Tempo de deslocamento: cerca de 35 minutosHorários: No sentido Brás, são realizadas nos seguintes horários: 5h40, 6h20, 7h, 7h40, 8h20, 17h20, 18h, 18h40, 19h20, 20h e 24h. E, aos sábados, 5h40, 6h20, 7h, 7h40, 8h20 e 24h. Aos domingos, há uma viagem às 24h. No sentido Aeroporto, os horários em dias úteis são: 5h45, 6h25, 7h05, 7h45, 8h25, 18h05, 18h45, 19h25 e 20h05. E, aos sábados, 5h45, 6h25, 7h05, 7h45 e 8h25. O Connect não funciona aos domingos neste sentido.