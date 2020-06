Tuberculose: sintomas e tratamento

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Infecção causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, a tuberculose afeta principalmente os pulmões, podendo atingir ainda outras áreas do corpo. Por isso, essa doença exige muita atenção.

A transmissão ocorre geralmente pelas vias aéreas. Ou seja: quando uma pessoa inala gotículas com as bactérias. Isso ocorre a partir da tosse, fala ou até espirros.

Os sintomas incluem tosse por um período prolongado, até mesmo com sangue; falta de ar e dor ao respirar. É possível registrar ainda febre baixa e perda de peso.

Em casos mais extremos, pode provocar a morte do paciente. Por isso, é necessário procurar um médico para o diagnóstico precoce. Os médicos reforçam que é preciso seguir à risca o tratamento para que a doença não se prolongue.

Diagnóstico

Com ajuda de radiografia, o diagnóstico geralmente é clínico. Existem também exames específicos que identificam a presença das bactérias. Um deles é o baciloscopia, que analisa a secreção dos pulmões de maneira mais direta.

Chamada de BCG, a vacina faz parte do calendário de vacinação do Ministério da Saúde. A recomendação é que ela seja aplicada em crianças entre 0 e 4 anos, com algumas exceções. Por isso, não esqueça de seguir exatamente as orientações do pediatra.