Adolescente morre após ser atingido por bala no tórax na frente do pai em Manaus

Manaus / AM - Um adolescente de 16 anos foi assassinado com um tiro no tórax na noite desta sexta-feira (17) na Rua Uirapuru, próximo ao beco BF, no bairro Ouro Verde, zona Leste da capital.

De acordo com testemunhas, o jovem estava próximo de casa quando um dupla em cima de uma moto passou pelo local e atirou contra o jovem. O pai da vítima, que estava na frente de casa presenciou o crime.

O adolescente chegou a ser socorrido pelo pai e por moradores do local e levada para o pronto socorro mas não resistiu ao ferimento. Até o momento, os responsáveis não foram identificados e o caso deve ser identificado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).