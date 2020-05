Xiaomi é acusada de espionar usuários e coletar dados até no modo anônimo

Coronavirus já entrou dentro de casa

Os celulares da Xiaomi estão coletando dados de navegação de seus usuários até no modo anônimo, acusaram especialistas em segurança à revista Forbes. Segundo Gabi Cirlig, os seu comportamento online estava sendo vigiado de forma abusiva e vários tipos de dados de dispositivos eram coletados indevidamente. Ele afirma que dados não consentidos de seu celular foram enviados a servidores remotos do Alibaba, outra empresa de tecnologia chinesa.

Além de gravar os termos buscados no Google e DuckDuckGo, serviço de pesquisa focado em privacidade, o celular estaria registrando quais pastas ele abriu e para quais telas passou.

Outro pesquisador observou que nagevadores da Xiaomi como o Mi Browser Pro e Mint Browser estavam também coletando os dados. Ambos os pesquisadores concluem que a invasão dos navegadores da empresa são "muito piores do que qualquer um dos principais navegadores" existentes.

Em resposta às acusações, a Xiaomi afirma que a reportagem da Forbes deturpa os fatos e que a segurança e a privacidade de seus usuários estão entre as prioridades da empresa. "Todos os dados coletados são baseados na permissão e no consentimento explícitos dos usuários. Além disso, garantimos que todo o processo é anônimo e criptografado.", diz a nota. "A Xiaomi hospeda informações em uma infraestrutura de nuvem pública que é comum e bem conhecida no setor", completa.