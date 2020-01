Show faz homenagem a Arlindo Jr. nesta quinta-feira

Manaus/AM - A temporada é de Carnaval, mas quem ama boi-bumbá poderá cantar e relembrar as toadas clássicas no show #TBTBoi-Bumbá, que vai homenagear o cantor Arlindo Júnior. Responsável pela festa, a cantora Hêmilly Lira recebe Mara Lira e convidados nesta quinta-feira (16), às 21h, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na Av. Sete de Setembro, 1710, Centro. A entrada é no valor de R$ 15,00.

De acordo com a cantora Hêmilly Lira, a proposta de oferecer ao público um evento que pudesse resgatar as toadas clássicas era antiga, mas só saiu do papel no fim de dezembro.

Na segunda edição, a proposta é homenagear o ícone do boi-bumbá e cantor, Arlindo Júnior, o Pop da Selva. “O primeiro evento foi muito bom e é claro que, nesse segundo, não tinha como exaltar nossa cultura e não celebrar a história do Arlindo. Para mim, ele foi mais que um artista, ele foi um amigo, pois sempre me incentivou na minha carreira artística. Ele me fez crescer e sempre me apoiou”, relembrou.

Para o show, Hêmilly Lira convidou a cantora Mara Lima. “A história da Mara com o Arlindo é também muito bonita: de amizade e de incentivo. Além de ser uma mulher que levanta a nossa cultura, é uma mulher que canta Boi-Bumbá, quebra barreiras e luta contra o machismo no meio e, por isso, foi a primeira pessoa que pensei em convidar para o show”, enfatizou.