Cantora Hêmilly Lira relembra clássicos da toada no show #TBTBoi-Bumbá

Manaus/AM - A quinta-feira nas redes sociais ficou conhecida como o dia para postar foto com o #TBT. A famosa hashtag da última quinta-feira do ano, sim o ano de 2019 passou voando (Graças a Deus), e vamos relembrar ao som de toadas clássicas no show #TBTBoi-Bumbá da cantora Hêmilly Lira, com participações de Zezinho Corrêa, P.A. Chaves e a DJ Layla Abreu. O show será nesta quinta-feira (26), às 21h, no Curupira Mãe do Mato, localizado na Av. Sete de Setembro, 1710, Centro. A entrada é no valor de R$ 15,00.

A cantora Hemilly Lira aproveitou o ano de 2019 em uma das fases mais importantes da vida: a maternidade. E planejou voltar as palcos cantando algo que relembra quem é e de onde vem. "O Boi-Bumbá é tão meu sangue que muitas vezes choro de emoção quando escuto. Esse show é para brincarmos de boi-bumbá e ser feliz curtindo nossa cultura. Ao meu lado vou reunir só gente que eu amo e admiro: Zezinho, P.A. Chaves, Layla Abreu, meus amigos e meus fãs", explica.

O cantor P.A. Chaves afirma que está empolgado para o show. "Temos uma amizade e parceria desde o início da carreira no Boi e vamos fazer um lindo show", diz.

Hêmilly convida o público a prestigiar o show e o finzinho de 2019. "Quero agradecer aqueles que acreditam no meu trabalho. Vamos celebrar a ida de 2019 que cumpriu o seu papel e emanar energias positivas para ficarmos ricos na Mega da Virada", brinca.