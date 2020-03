Pastor é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Um pstor foi preso acusado de estuprar uma menina de 11 anos na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo nota divulgada na última sexta-feira (27) pela Polícia Civil, a perícia física e psíquica comprovaram o crime.

Segundo o UOL, o irmão da vítima realizou a denúncia no dia 14 de março de ano, alegando que sua irmã, que atualmente tem 13 anos, vinha sofrendo abuso sexual pelo pastor há dois anos.

Ainda conforme a Polícia Civil, as tentativas do acusado iniciaram quando a menina começou a participar de um grupo de jovens em que ele era coordenador. Os estupros ocorreram na casa do suspeito e em motéis.

Após saber da denúncia, o pastor teria colocado um carro e diversos móveis a venda na internet com o intuito de fugir da cidade.

“Foi uma investigação complexa e com muitos detalhes a serem esclarecidos, que culminaram com a autoria e materialidade do crime”, disse a delegada Luciane Bertoleti, que é responsável pelo caso.