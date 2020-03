Mulheres com ensino superior ainda ganham menos que os homens

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Em comparação com os homens, as mulheres, na faixa etária entre 25 e 34 anos, com ensino superior são a maioria no mercado de trabalho no Brasil, com 55,1% do total, mas os homens com ensino superior ainda ganham salários maiores que as mulheres, independente da idade, é o que aponta a Agência Brasil com base no levantamento feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp).

De acordo com a publicação, a média salarial das pessoas com ensino superior completo inseridas no mercado de trabalho é de R$ 4.640 para homens e de R$ 3.287 para as mulheres, o que representa que a mulher ainda recebe 41% a menos em seus salários em comparação aos homens. Além disso, o sexo feminino tem pouco avanço no salário, após os 30 anos de idade, o que não acontece com os homens, visto que o salário dos homens cresce constantemente ao longo da carreira.

O levantamento aponta que ainda há desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro.