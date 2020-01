Ministro Sérgio Moro defende retorno da prisão em 2ª instância

Em sua conta no twitter, o ministro de Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro voltou a comentar sobre a prisão após condenação em segunda instância derrubada em novembro de 2019 pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o UOL, Moro defendeu o retorno do cumprimento da execução da condenação para combater a corrupção, seja por projeto de lei ou por emenda constitucional. Para ele, é um passo fundamental para o país melhorar no ranking mundial da corrupção.

Dados divulgados na quinta-feira (23) pela Transparência Internacional mostram que o Brasil repetiu pelo 5º ano seguido sua pior nota e manteve os mesmos 35 pontos de 2018, ficando na 106ª posição nos indicadores de monitoramento da percepção de corrupção.

"Combater a corrupção é agenda de País, não só de Governo. Um primeiro passo fundamental é retomar a execução da condenação em segunda instância por emenda constitucional ou por lei ou por ambos.Só assim condenados por corrupção podem ser, na prática, punidos", escreveu ele na rede social.