Léo Dias faz acusações contra colunista de Sônia Abrão: 'jornalista covarde'

Após alfinetar Sônia Abrão, o colunista Léo Dias também mandou várias indiretas ao jornalista Alessandro Lobianco, que faz parte da equipe da apresentadora no programa 'A tarde é sua'.

No twitter, Léo Dias escreveu: “Jornalista covarde é a coisa mais deprimente do mundo. Porque esse rapaz qe trabalha na Sonia não cita meu nome? Meia verdade?”, disse ao se referir supostamente a Lobianco. E continuou ao insinuar que Alessandro trabalha de graça: “Não entendo o ódio que você nutre por mim. Nunca lhe fiz nada. Desejo-lhe sorte, sucesso e uma real remuneração em seu próximo emprego”.

Léo revelou um processo do colega de profissão: “Porque Alessandro, tão interessado em me atacar, não fala da ação do filho da Betty Lago contra você, contra a Sonia e contra a RedeTV?”, perguntou. “Pior: o processo é por ameaça e ele diz ainda que você diz ser advogado sem nunca ter cursado uma faculdade correspondente”.

E finalizou ao mandar um recado ao Alessandro Lobianco: "Enfim, Alessandro, uma dica: me esquece. Meu papo hoje era com a Sônia, ela tem história e relevância para falar comigo”, provocou. “Uma dica a todos: jamais aceite trabalhar de graça, isso beira à escravidão”, comparou. “Trabalhar de graça para aparecer é desespero pela fama”.

As declarações de Léo Dias movimentaram a web nesta terça-feira (09) e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.