Britto Jr. e Felipeh Campos batem boca ao vivo no ‘A Tarde é Sua’: ‘puxou meu tapete’

Britto Jr explica detalhes sobre novo canal no Youtube e Felipeh Campos rebate #ATardeESua pic.twitter.com/uc4PdFV9tE — RedeTV! (@RedeTV) April 9, 2020

Por telefone, o apresentador Britto Jr. entrou ao vivo no programa ‘A Tarde É Sua’ na tarde desta quinta-feira (9) para falar de seu canal no Youtube quando de repente começou a detonar o comentarista da atração, Felipeh Campos.

Britto não gostou de ter sido chamado de “falso” por Felipeh no programa de ontem e começou a reclamar: “Percebi que ontem o Felipeh me chamou de algumas coisas. Queria dizer a você, Felipeh, que falso foi o dia em que eu te elogiei em uma reunião de pauta no extinto 'Programa da Tarde' e todas as pessoas presentes na reunião riram de mim porque você havia acabado de dar uma notícia errada sobre o cantor Belo. Mas eu acreditei em você, porque você era, naquele momento, colunista do programa. Um outro dia você acabou sendo demitido da Record por causa daquele erro que você cometeu. Eu nunca disse pra você ou pra quem quer que seja que você é falso por ter cometido um grave erro. Vamos colocar as coisas no lugar certo, porque eu não estou em guerra com ninguém. Estou fazendo um novo trabalho, o 'Britto Jr TV'. Não precisa gostar de mim, nem puxar meu saco. É só me respeitar. Somente isso que eu desejo. Agradeço por terem sido profissionais e terem me dado o direito de responder”, disse ele.

Britto continuou desabafando afirmando que seu novo projeto não tem nada a ver com sua saída da Record. “Quando eu digo que em breve vou falar toda a verdade, estou me referindo à verdade contra as fake news. Porque o meu canal é de informação e opinião. Então, ali eu falo das notícias, dou a minha visão sobre o noticiário, faço a minha tradução daquilo que está sendo noticiado em todos os lugares. Não tem nada a ver sobre verdade do passado. Aliás, sobre 'A Fazenda', eu já disse todas as verdades que eu deveria dizer na época em que eu decidi sair e comuniquei a Record que sairia. Quando a Record, inclusive, tinha extinto o 'Programa da Tarde'. Eu fiquei muito chateado com aquilo e disse que se fossem extinguir o Programa da Tarde que eu não queria mais fazer 'A Fazenda' também. E assim foi feito. Permaneci mais alguns meses na Record para resolver essas questões. Eles convidaram o Justus na época, mas não deu certo, veio o Marcos Mion, que está fazendo um trabalho lindo, e acho que 'A Fazenda' tem mais a ver com o Marcos Mion do que comigo... e fui buscar os meus caminhos, porque todos nós temos direito de buscar um novo caminho profissional”.

Sônia Abrão repreendeu Britto e deu vez a Felipe, que não deixou barato: “Você é falso. A informação que eu tive não foi essa. O que eu soube é que ele (Britto) e mais um produtor do programa que puxaram o meu tapete no programa da tarde. Você é falso sim, porque quando eu fui editor da 'Chique e Famosos' eu fiz uma matéria com você de três páginas. Você é falso sim. Por isso que nenhuma emissora te respeita e por isso que você não está no ar. Você sempre tripudiou e puxou o tapete dos seus colegas de trabalho e você sabe exatamente do que eu estou falando. E estou dizendo que você é falso, porque você agiu dessa forma comigo. A informação que eu tive é que você foi pedir a minha cabeça na direção artística da Record”, disse.