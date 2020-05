Saiba o que acontece com a sua vagina na hora do sexo

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Os órgãos reprodutores femininos apresentam variações na hora do sexo, incluindo as preliminares, o corpo tem objetivo que saciar o instinto mais primitivo que é a reprodução.

As variações que acontecem na vagina durante o ato sexual, contribuem para garantir mais prazer, mas você sabe exatamente o que acontece com sua pepeka na hora do sexo?

Mudanças

O primeiro passo é a maior lubrificação da região, causada pela liberação de hormônios específicos.

A ginecologista Flávia Fairbanks explicou ao VIX, que quando a mulher se sente excitada, sofre um aumento da vascularização sanguínea na vagina, vulva e toda a região. Esta alteração pode ainda mudar a cor dos órgãos, deixando-os mais arroxeados.

Passada a primeira fase, a mulher sente um estreitamento da vagina. Isso acontece porque o aumento de aporte sanguíneo na região acaba por inchar os músculos pélvicos.

De acordo com a especialistas, isso acontece para que o pênis permaneça por mais tempo dentro da vagina, facilitando a ejaculação e ajudando na reprodução.

Durante o orgasmo, é comum a contração dos diversos pontos da região íntima feminina. São cerca de 15 contrações rápidas e rítmicas que variam muito de acordo com cada mulher e também do estímulo que causou o orgasmo.