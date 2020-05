Mulheres revelam quais os maiores erros dos homens durante sexo oral

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Apesar das mulheres conseguirem chegar ao orgasmo durante a penetração vaginal, chegar lá é mais fácil quando ocorre o estímulo clitoriano, ou seja, com práticas como o sexo oral.

Muitos homens gostam da prática, mas será que eles sabem mesmo o que estão fazendo? O site IG listou o que as mulheres consideram como os maiores erros dos homens durante o sexo oral nelas.

Não vá rápido demais

Afobação e força são as maiores inimigas da prática. Segundo um grupo de mulheres consultado pelo IG, é importante não ir “direto ao ponto”; carícias e beijos próximos à região, como a barriga e a coxa, são bem-vindos .

E importante não fazer apenas um movimento, mas variá-los o tempo todo pode fazer o prazer ir embora. A dica é começar devagar e aumentar o ritmo de acordo com as reações dela.

Não fazer o ato com muita força também é essencial, afinal você quer agradar o clitóris, e não retira-lo dali.

Não ignore os sinais

Quando a mulher diz coisas como “isso”, ou “assim mesmo”, ela realmente quer dizer “isso” e “assim mesmo” e não “mais rápido” ou “mude completamente o que você está fazendo”.

Nada de técnicas estranhas

A técnica de “desenhar” as letras do alfabeto com a ponta da língua, que é uma dica comum entre os homens, imitar um cachorro bebendo água, tentar “cavar” o clitóris ou assoprar e até morder a região, não são nada excitantes.

Postura da língua

Uma das reclamações mais recorrentes é sobre a rigidez da língua. A região é sensível a língua precisa estar relaxada e ser usada por inteiro e não encostar só a pontinha.

Sem nojinho!

Muitos homens não gostam da prática, mas deve haver reciprocidade, nada de exigir sem retribuir.