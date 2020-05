Web se revolta com vídeos de 'Bel Para as Meninas' e polícia vai parar na casa dos pais

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Imagens extraídas do canal no YouTube "Bel Para as Meninas", da youtuber Francinete Peres Magdalena, a Fran, e sua filha Bel, de 13 anos, estão causando revolta nas redes sociais, se tornando caso de polícia nesta terça-feira (19). Internautas afirmam que os pais de Isabel estão a obrigando a gravar vídeos para o canal, cometendo supostos abusos contra a menina.

gente, eu to muito mal com isso tudo, tadinha velho.... #SaveBelParaMeninas pic.twitter.com/STyN0WsGMS —As crônicas de Nárnia (@SpiderxTx) May 19, 2020

Em um dos vídeos, Fran obriga a garota a ingerir um produto que garante ser "gostoso" e diz para confiar, mas acaba colocando algo que faz a filha vomitar. Quando a menina passa mal, Fran dá gargalhadas.

O caso foi exposto no "Cidade Alerta" (Record). Luiz Bacci informou que o Ministério Público Federal) denunciou Fran por exploração de publicidade e que a polícia estaria em frente à residência da família.