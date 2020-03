Veja em que materiais e ambientes o coronavírus sobrevive por mais tempo

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Uma equipe do de cientistas do Instituto Nacional de Saúde, agência do governo dos EUA realizou um estudo e concluiu que o novo coronavírus da China, o Covid-19, pode sobreviver fora do organismo humano por várias horas ou até três dias em determinadas superfícies.

Segundo pesquisa divulgada no IG, coronavírus sobrevive por mais tempo em materiais de plástico ou aço inoxidável, chegando a dois ou três dias, segundo os pesquisadores. No ar, ele pode permanecer por 3 horas. Em cobre, resiste por 4 horas e em papelão, por 24 horas. De acordo com os dados, uma pessoa pode se contaminar com o vírus apenas ao compartilhar o ambiente com uma pessoa infectada, mesmo que horas mais tarde. Vale lembrar, no entanto, que o estudo não é conclusivo quanto à contaminação do novo coronavírus pelo ar.

Como o coronavírus começou a existir há pouco tempo, muitos estudos a respeito dele são preliminares, e esse não é exceção. Isso porque a pesquisa ainda carece de análise da comunidade, ainda que conte com a credibilidade de uma entidade de saúde pública governamental. Por essa razão, o estudo ainda não pode ser levado em conta como guia para a prática clínica.