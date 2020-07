Conheça 10 alimentos que suprem o apetite naturalmente

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Será que existem alimentos com o poder de enganar o estômago? o site MSN Consultou nutricionistas e leitoras e fizemos uma listinha de comidas que são verdadeiras aliadas da dieta

Abacaxi

Pouco calórico, o abacaxi pode ser comido sem moderação. É preciso saber que ele contém uma enzima que permite absorver as gorduras contidas pelo estômago. Esta fruta é uma boa escolha para os regimes e além disto é uma delícia!

Tomate

Fruta hipocalórica, o tomate cru tem por efeito encher o estômado e portanto acalmar a fome. Em suco é a menos calórica de todas as frutas tendo, em média, 60 kcal por copo. É preciso aproveitar, além de gostoso faz bem !

Clara de ovo

Concentrado em proteínas, o ovo é muito saciante. A clara tem a vantagem de ser muito pouco calórica. Os esportistas fazem omeletes ou ovos mexidos unicamente com as claras ( que hoje são até vendidas em potes, pasteurizadas ). Você já experimentou ?

Um grande copo d'água

Antes de morrer de vontade de comer a primeira guloseima que você vê, pense em tomar um grande copo d'água. Ele vai encher seu estômago e acalmar seu desejo repentino. Isto funciona também com o chá, infusões ou um suco de baixa caloria como o tomate já citado.

Farelo de aveia

O farelo de aveia é um "corta-fome" formidável. Muito rico em fibras, ele absorve até 25 vezes seu peso em água e facilita além do mais o trânsito intestinal. Deve ser comido no café da manhã, como panquecas, ou substituindo uma parte da farinha nos bolos ou guloseimas ou salpicado sobre seus iogurtes e saladas.

Amêndoas

Por seu baixo teor glicêmico e sua riqueza em proteínas, as amêndoas dão rapidamente uma sensação de saciedade. Um punhadinho é suficiente para acalmar sua "fominha". Isto também serve para as nozes, avelãs ou castanhas do Pará. Mas atenção, não exagere pois são alimentos mais calóricos...

Abóbora

Tem fibra de monte e poucas calorias (tem só 33 calorias por 100 gramas), por isso, você pode comer bastante sem medo de engordar. Não é à toa que faz sucesso na turma do regime. Pode ser assada ou cozida, doce ou salgada.

Limão

Por que funciona: o azedinho do limão inibe a vontade de comer algo doce. Isso porque esse sabor satura as papilas gustativas que também estão no comando da fome.

Banana

não parece, mas a banana tem fibras e, por isso, forra o estômago. Também carrega ferro, potássio e triptofano – substâncias que dão pique e diminuem a compulsão a comida. Mas, com 90 calorias, em média, não pode ser consumida à vontade.

Maçã

A maçã é um excelente "corta-fome" e além disto esta cheia de antioxidantes. Além do mais ela permite limitar a quantidade de lipídios e colesterol no intestino. Então, tenha sempre uma maçã à mão ...