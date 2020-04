Saiba qual mascara não é recomendada para prevenir a Covid-19

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Conforme o novo coronavírus avança aqui no país, as pessoas recorrem à criatividade na tentativa de se protegerem e um vídeo com uma forma pratica de fazer máscaras de proteção viralizou na internet. Mas será que realmente previne a contaminação do coronavírus?

O jornal Estado de Minas conversou com médico infectologista Mateus Westim, que afirmou não ser possível atestar a eficácia do equipamento alternativo e orientou as pessoas a não reproduzir. “Não dá para garantir que funciona em hipótese nenhuma. Isso porque ela não passou por testes de controle das instâncias reguladoras como a Anvisa”, comenta. “O máximo que pode se dizer é que essa máscara aí impede que grandes gotículas sejam eliminadas por quem esteja sintomático e tossindo, que é, na verdade, quem precisa usar máscara, além de profissionais da saúde”, conclui.

O médico ressaltou que a melhor forma de prevenção é o isolamento social.