Receita natural para reduzir o aparecimento de olheiras; confira

Para melhorar a aparência na região dos olhos e reduzir as inconvenientes olheiras, o site UOL indica um receita caseira com ingredientes naturais para tratamentos de beleza. É só usar o que as pessoas já tem na geladeira: batata e o pepino que são ótimos para reduzir essas 'bolsas' escuras e inchadas que se formam por baixo dos olhos.

A falta de descanso, não dormir bem e carência de hidratação nessa zona do rosto são alguns fatores que contribuem para o aparecimento das olheiras. No entanto, a batata e o pepino apresentam um elevado teor de água, com alto poder tonificante.

Segue as dicas de como preparar uma máscara facial:

Ingredientes

- ¼ de batata média;

- ¼ de pepino;

- ½ cápsula de vitamina E

Preparação e uso

1. Descasque a batata e o pepino.

2. Cozinhe os dois durante alguns minutos.

3. Esmague-os.

4. Adicione a vitamina E e misture até que tudo esteja bem integrado.

Aplique a máscara na zona e deixe atuar por 20 minutos. Passado esse tempo lave com água fria.