Pompoarismo na hora do sexo; benefícios para a saúde

O pompoarismo é uma técnica utilizada para fortalecer a musculatura vaginal com o intuito de prevenir e até mesmo corrigir a flacidez local. Ao praticar o pompoarismo durante a relação sexual, a mulher consegue sentir mais prazer, além de prevenir problemas como incontinência urinária.

A técnica traz vários benefícios ao corpo da mulher, o UOL listou alguns:

1. Orgasmos mais intensos: o aumento do fluxo sanguíneo na região pélvica é elevado, o que aumenta a sensibilidade local. O controle da musculatura do assoalho pélvico permite à mulher realizar movimentos que intensificam as contrações vaginais e, de quebra, aumentam a fricção entre as genitálias, potencializando as sensações de prazer.

2. Alívio da dor na hora da penetração: para quem sofre com os incômodos causados por doenças como vaginismo ou dispareunia. Isso acontece porque o trabalho contínuo da musculatura pélvica a deixa mais flexível, facilitando a introdução do pênis.

3. Parto e pós-parto mais confortáveis: o fortalecimento da musculatura ajuda no momento das contrações, fazendo com que o bebê saia com mais facilidade durante o parto normal. O período do pós-parto também é atravessado com mais leveza e menos dores.

4. Intestino funcionando melhor: a técnica estimula o trânsito intestinal seja estimulado, tanto pelo movimento em si quanto por aumentar a irrigação local, combatendo fezes ressecadas e prisão de ventre.