O que é bom para evitar cãibra? Alimentos e recomendações para preveni-la

Consumir alimentos que contenham magnésio (arroz integral e castanha de caju, por exemplo) e potássio (como banana e abacate) são conhecidas formas de evitar ou tratar os temidos espasmos musculares, as famosas cãibras. O clara residencial abordou sobre o tema e deu algumas dicas.

As cãibras são contrações musculares dolorosas e repentinas provocadas por diversos fatores, como estresse muscular, exercício físico intenso, sedentarismo, desidratação e fadiga, mas também podem ser sintomas de doenças neurológicas ou da tireoide, por exemplo.

A cãibra pode ocorrer durante uma atividade física ou mesmo durante o sono. Felizmente, é um problema que tem uma solução de fácil alcance: a boa alimentação.

Mas o que pode-se fazer além de se alimentar bem?

Faça alongamentos!

Não é preciso treinar durante horas para garantir uma noite sem os espasmos musculares: reserve alguns minutos para fazer um exercício de alongamento, que consiste em colocar o pé para frente, dobrar o joelho, enquanto estica a outra perna para trás.

Outro método bom para cãibras é dobrar o corpo para frente sem dobrar os joelhos ou se posicionar diante de uma parede, levantar os braços e esticar todo o corpo como se tentasse alcançar alguma coisa no alto.

Além de garantir uma boa noite de sono, os alongamentos também são importantes para preparar o corpo antes dos exercícios físicos.

Use compressa gelada ou quente

Também ajuda a combater as cãibra fazer compressa gelada ou quente. A primeira não só previne as contrações como também é ótima alternativa para sanar as dores imediatamente; a segunda também reduz a dor, pois contribui para a boa circulação sanguínea.

Portanto, não deixe de preparar uma compressa e confirmar os efeitos imediatos dessa ótima opção. Você pode manter a compressa por 10 minutos, verificando a temperatura para não queimar a pele (tanto gelada quanto quente).

Beba água

Quer alternativa mais acessível que a água? É através da água que hidratamos nosso corpo, a fim de mantê-lo saudável e funcionando corretamente. Isso garante músculos mais fortes e menos suscetíveis às temidas cãibras.

Viu como existem medidas fáceis para evitar e combater os espasmos musculares? Agora é só anotar os alimentos e as dicas extras e começar hoje mesmo a se cuidar.