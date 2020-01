Mulher que faz pouco sexo pode ter menopausa precoce; Entenda

As mulheres, geralmente, entre os 45 e 55 anos, têm a sua última menstruação, o que marca o início da menopausa. Isso acontece porque as mulheres param de produzir hormônios e é o fim da fase reprodutiva.

Segundo o site UOL, com base em um estudo divulgado pela CNN, as mulheres que fazem menos sexo estão mais propensas a ter uma menopausa precoce. Entre as entrevistadas, as que disseram manter relações sexuais semanalmente tinham 28% menos chance de ter menopausa precoce do que aquelas que faziam sexo menos de uma vez por mês.

Ainda de acordo com o site, as mulheres que fizeram sexo pelo menos uma vez por mês, tiveram vantagem entre aquelas que fizeram sexo menos de uma vez por mês, 19% menos chance de ter a menopausa antes da meia-idade.

O estudo não analisou se há relação, mas os autores julgam que os sinais físicos do sexo pode existir a possibilidade de engravidar.