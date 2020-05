Gestantes com coronavírus podem sofrer 'danos na placenta', aponta estudo

Fidelidade e filhos durante o confinamento

O coronavírus em grávidas pode causar "danos na placenta", aponta o estudo publicado no American Journal of Clinical Pathology.

Os danos se referem a algumas anormalidades na circulação sanguínea entre mãe e bebê, mas não é algo que afete diretamente a criança. A pesquisa examinou 16 mulheres grávidas diagnosticadas com coronavírus e constatou danos na placenta.

Segundo o site UOL, após o nascimento, os bebês não apresentaram consequências negativas, mas os pesquisadores fazem um alerta, é necessário um acompanhamento rigoroso em mulheres gestantes que testaram positivo para o vírus.

De acordo com o site, as gestantes com vírus também não apresentam risco de sofrerem abortos espontâneos e que até o momento não existem provas científicas de que a doença contribua para isso.