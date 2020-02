Especialista ensina como tratar varizes sem cirurgia

Por mais que estejamos em pleno inverno amazônico, o clima da região é sempre propício para um banho de rio, no flutuante, passeio de barco ou ida aos balneários para aproveitar as inúmeras belezas locais. No entanto, muitas pessoas ainda sentem-se intimidadas a fazer essas programações, por insegurança ou por não se sentirem a vontade por conta das temidas varizes e os vasinhos nas pernas.

Há algum tempo, as pessoas viam-se obrigadas a conviver com esse problema por toda a vida ou a encarar uma mesa de operação, pois não havia opções de tratamentos rápidas, duradouras e com um preço acessível.



“Pelo menos 85% dos casos podem ser resolvidos com procedimentos realizados dentro do consultório, sem a necessidade de internação ou cirurgia. Isso assegura muito o retorno da auto estima, da saúde e qualidade de vida dessas pessoas, que voltam a sentir-se confortáveis para fazer os programas que gostam, sem a necessidade de esconder o corpo”, afirmou a médica cirurgiã vascular, Fabiana Lo Presti.

Segundo a especialista, no consultório é possível utilizar modernos equipamentos com laser para a obstrução de veias de pequeno calibre e que não estejam funcionando plenamente, inclusive na região da face. Outros tratamentos disponíveis são a retirada de tributárias; escleroterapia convencional – que é a injecção de medicamentos dentro de um vaso, com a finalidade de trata-lo e retiradas de veias segmentares com anestesia local.

A médica assegura que nenhum desses procedimentos requer interação e em pouco tempo o paciente pode voltar às atividades normais. “Com isso, todos terão tempo de aproveitar o nosso clima e se sentir seguro para fazer todas essas programações e postar foto nas redes sociais sem precisar esconder as manchinhas”, assegurou.