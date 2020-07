Dormir mais pode dobrar as chances de engravidar, aponta estudo

Wilson Lima vence a batalha política

Cientistas revelaram que mulheres que conseguem ter uma boa noite de sono possuem chances em dobro de engravidar. Os pesquisadores na India entrevistaram cerca de 200 mulheres que procuraram por tratamentos de fertilização in vitro (FIV).

De acordo com o site UOL, baseadonos dados apresentados na European Society for Human Reproduction and Embryologynesse, 44% das mulheres que dormiam oito horas por noite engravidaram. Já as mulheres que dormiram em média 6h por noite, tiveram uma redução de 23% de chances para engravidar. Os casais que tiveram dificuldades para gerar um bebê, 'dormir bem' aumentou a probabilidade de gravidez em até 91%.

Ainda de acordo com o site, um especialista do sono, disse em entrevista ao jornal local que "se quer conceber, então dormir bem é fundamental".