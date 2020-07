Desentupir canos e limpar panelas: Veja utilidades do pó de café

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Desodorizar a geladeira

Coloque a borra do café num recipiente aberto na sua geladeira e os odores desagradáveis desaparecerão.

Limpar panelas e assadeiras

Deixe secar bem sua borra de café e utilize como pó para arear as panelas e assadeiras, retirando resíduos de cozimento.

Adubo para plantas

Seque bem sua borra de café, e utilize como adubo para as plantas. Acrescente uma fina camada na base de suas plantas.

Amaciador de carne

Coloque a aperte sua borra de café num recipiente, coloque por cima sua carne crua, cubra-a bem. Deixe macerar 1 hora, enxágue e cozinhe como de hábito, sua carne ficará muito mais macia.

Celulite

Misture 2 colheres (de sopa) de borra de café quente com 1 colher (de sopa) de azeite, espalhe esta mistura sobre as zonas a combater a celulite ( barriga, coxas...) e cubra a região com papel filme. Deixe agir por 15 minutos.

Polir móveis

Deixe mergulhada a borra de café em água morna e dê polimento delicado sobre o arranhão a ser tratado.

Pintura para papel

A borra de café é um corante natural. Coloque a borra de café num filtro bem fechado e deixe mergulhado em 200 ml de água morna e depois coloque seu papel dentro. Depois de seco, você obterá um papel amarronzado, ideal para pergaminhos.

Você pode igualmente tingir roupas (ou tecidos para confecção de roupas). Ferva água numa panela grande e coloque borra de café. Ponha sua roupa ou tecido e deixe mergulhada por 5 minutos. Deixe descansar 15 a 20 minutos, sua roupa terá uma bela cor amarronzada.

No jardim

Coloque 100 g de borra de café para cada quilo de terra, é um adubo natural e muito econômico também.

A borra de café é igualmente um repulsivo natural contra muitos insetos. Coloque um pouco de borra de café ao redor de suas plantas e ela afastará as formigas, caramujos,etc... e também os gatos.

Máscara de café

A borra de café é um esfoliante natural. Misture um pouco de borra de café com água, aplique sobre o rosto e massageie ligeiramente. Deixe ficar por 15 minutos e depois enxágue.

Você tem bolsas sob os olhos? Misture 1 colher (de café) de borra de café com queijo branco (tipo coalhada), aplique sob os olhos e deixe repousar por 20 minutos. Enxágue!

Desentupir canos

Coloque 1 colher (de café) misturada com água quente em sua canalização. A borra de café impede os depósitos de gordura e também os odores ruins.