Confira chás para descer a menstruação atrasada

O chá de agoniada é um ótimo remédio caseiro para fazer descer a menstruação atrasada, assim como o chá de angélica, gengibre e salsinha pois estas plantas medicinais melhoram a circulação sanguínea, promovem o aumento das contrações uterinas e estimulam a menstruação, ajudando também a diminuir o inchaço e o mal estar causados pela tensão pré menstrual, conhecida como TPM.

Porém, antes de tomar qualquer um destes tipos de chá, é necessário que a mulher faça um teste de gravidez para ter certeza que não está grávida, para não prejudicar o desenvolvimento do bebê ou a gravidez, pois qualquer chá indicado para descer a menstruação pode provocar aborto ou levar a mal-formação do feto. o site Tua Saúde realizou pesquisa e divulgou na internet os chás e formas de como fazer as bebidas. Confira:

1 -O chá de agoniada

estimula os hormônios que levam à menstruação, sendo muito indicado para regular o ciclo menstrual, além de diminuir a dor e o desconforto comuns da TPM. Este chá também é indicado para ansiedade, tem ação laxante e protege o estômago, trazendo sensação de alívio e bem-estar para mulher quando a menstruação está atrasada.

Ingredientes

5 g de flores de agoniada;

500 mL de água.

2. Chá de Angélica

O chá de Angélica também pode ser usado pois esta planta medicinal favorece a motilidade uterina, fazendo com que a menstruação se regule.

Ingredientes

10 g de raiz de angélica;

500 mL de água.

Modo de preparo

Colocar a água para ferver e depois de fervida, adicionar a raiz de angélica. A seguir, coar e beber o chá 3 vezes por dia. Saiba melhor para que serve a angélica e outras receitas de chá.

3. Chá de gengibre

O gengibre é a raiz de uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatórias e antioxidante muito utilizada para resfriados, gripes e no controle de náuseas. Também é usado para estimular a menstruação, já que aumenta as contrações uterinas.

Ingredientes

5 cm de gengibre picado;

1 pedaço pequeno de canela;

1 litro de água.

Modo de preparo

Para preparar este chá de gengibre com canela deve-se ferver a água e depois acrescentar a canela e o gengibre. Deixar descansar por 15 minutos, coar e tomar até 2 xícaras por dia até a menstruação descer.

4. Chá de salsa

A salsa é uma planta medicinal que pode ser usada para tratar a amenorreia, que é a condição da ausência da menstruação, pois têm substâncias que ajudam a regular os hormônios femininos, estimulando a regulação do período menstrual.

Ingredientes

20 g de salsa fresca picada;

2 litros de água.

Modo de preparo

Colocar a salsa picada dentro de uma panela com água e deixar ferver, depois esperar esfriar por 20 minutos. Em seguida, deve-se coar e beber o chá até 3 vezes por dia.

Por que a menstruação pode atrasar

A principal causa da menstruação atrasada é a gravidez, mas as alterações hormonais, estresse excessivo e o grande consumo de alimentos com cafeína, como chocolate, café e coca-cola também podem alterar o ciclo menstrual. Além disso, outras doenças como a síndrome do ovário policístico também pode levar a menstruação a atrasar ou adiantar. Saiba mais sobre as causas de menstruação atrasada.