Chás que ajudam no combate às celulites; saiba mais

Acabar com as celulites é o sonho de toda mulher e existe alguns chás que ajudam na eliminação dos furinhos inconvenientes. O site Minha Saúde separou alguns tipos de chás que ajudam na prevenção e tratamento das celulites.

Chá verde

O chá verde, por exemplo, é um ótimo aliado no tratamento e prevenção das celulites, que são gorduras sob a pele, e o chá combate as toxinas no organismo, além de ser um anti-inflamatório.

1. Ferva 1 xícara de água

2. Desligue o fogo e adicione 1 colher (de sopa) de chá verde

3. Em seguida, tampe por aproximadamente dez minutos

3. Por fim, coe e beba sem adoçar.

Chá de limão

Ele é antioxidante e ajuda na queima de gordura e firmeza da pele. É também um chá rico em vitamina C e outros benefícios, como ação antibacteriana, adstringente e antisséptica. Veja como preparar:

Em uma panela, esquente aproximadamente 500 ml de água, mas não deixe ferver

Adicione o suco de 1 limão e misture

Corte o limão (com casca e tudo) e também adicione na água. Espere a fervura

Assim que ferver, conte 1 minuto e desligue o fogo

Em seguida, tampe por 10 minutos

Por fim, coe e beba sem adicionar açúcar ou qualquer outro adoçante.

Chá de urtiga

Por último, mas não menos importante, temos o chá de urtiga que é cientificamente muito benéfico para a pele, principalmente quando é aplicado sobre a pele. Ele ajuda a combater inflamações e a regular o pH da pele, e também na diminuição das celulites. Veja como preparar:

Ferva 1 xícara de água filtrada

Desligue o fogo e adicione 1 colher (de chá) de folhas secas de urtiga

Em seguida, tampe por entre 5 a 10 minutos

Por fim, coe. Você pode tanto beber o chá quanto aplicá-lo sobre a pele.