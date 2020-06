Banho de sal grosso: dicas para afastar mau-olhado e evitar energias negativas

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Muitas pessoas acreditam no poder do sal grosso para afastar mau olhado, más energias ou encurtar momentos de má sorte. No entanto, especialistas alertam para o uso com cautela.

"Quando se fala sobre qualquer tipo de simpatia ou de banho, em que são utilizados elementos da natureza, o que está sendo usado ali é a energia, o campo espiritual que o elemento físico tem", pontua Victor Augusto de Souza, astrólogo e tarólogo, que se dedica ao estudo de magias em entrevista ao site UOL.

Para aprender a usar de forma positiva, o astrólogo orienta a não usar toda semana para evitar efeitos contrários ao que se deseja. "o descarrego atinge tanto a energia negativa quanto a positiva. Outro porém: só deve recorrer aos banhos de sal grosso quem não tiver qualquer tipo de alergia ou problema de saúde relacionado ao ingrediente ou a alguma das ervas, que eventualmente são agregadas. E a pessoa só deve tomar o banho quando estiver se sentindo muito para baixo, muito carregada, perturbada, numa maré de azar grande". avisa ele.

O site UOL listou algumas dicas de banho com o sal, confira:

1. Eliminar inveja e fofoca: pegar de ½ a 1 litro de água morna, 1 colher (sopa) de capim-santo ou erva-cidreira e 1 colher (sopa) de sal grosso. Deixar dissolver e jogar do pescoço para baixo, quando morno, antes do banho diário. Na ocasião, recomenda-se fazer uma oração, pedindo proteção.

2. Purificar e aumentar a força de limpeza espiritual: incluir 1 colher (sopa) de casca de alho - apenas a casca mesmo. - a ½ a 1 litro de água morna. Juntar 1 colher (sopa) de sal grosso, esperar dissolver o sal e esfriar a água e jogar no corpo (do pescoço para baixo também) antes do banho higiênico tradicional.

3. Abrir caminhos afetivos: para quem não está conseguindo esquecer o ex, desapegar da relação antiga ou se abrir para novos relacionamentos, a dica é fazer um banho com ½ a 1 litro de água morna, 1 colher (sopa) de sal grosso e 1 colher (sopa) de alecrim. Esperar dissolver e amornar e jogar do pescoço para baixo, antes do banho tradicional.