Santo Antônio; aprenda 6 simpatias para atrair a pessoa amada

No dia 13 de junho é celebrado o dia do santo casamenteiro, Santo Antônio de Lisboa. Um dia após as comemorações do dia dos namorados, no dia 12 de junho, os solteiros recorrem ao santo para encontrar o grande amor da vida. Mas, quem também tem seu par busca ajuda de Santo Antônio para garantir o tão sonhado pedido de casamento.

O site UOL listou algumas simpatias de amor para quem está precisando de uma ajuda na vida amorosa, confira;

1. Achar um marido

Coloque na sua frente uma imagem do Santo Antônio e diga as seguintes palavras: “Meu querido santo, interceda junto a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para que ela me ajude a arrumar um marido, assim como lhe foi arrumado José”. Reze, em seguida, dois Pais-Nossos e três Ave-Marias. Guarde a imagem com carinho no seu quarto.

2. Conquistar alma gêmea

Guarde dentro do seu guarda-roupa uma imagem de Santo Antônio. Todos os dias, antes de dormir, reze um Credo e um Pai-Nosso, dizendo: “Perdoe-me por deixá-lo sem ver a luz do dia, mas é assim que me sinto sem minha alma gêmea. Com seus olhos espirituais, encontre-a e faça com que fiquemos unidos para sempre”. Quando encontrar um amor, retire o santo de lá e passe a simpatia e a imagem para uma pessoa solteira, ensinando a simpatia para ela.

3. Acabar com brigas a dois

Com dois pregadores novos, pendure uma foto sua com o seu par no varal de casa em uma manhã de sábado. Ao anoitecer, retire a foto do varal, coloque em um pires e acrescente sal grosso e mel. Cubra com filme plástico e deixe debaixo da sua cama durante a noite. Assim que acordar, jogue tudo no lixo e peça a Santo Antônio proteção ao seu relacionamento.

4. Apressar casamento

Compre uma imagem de Santo Antônio e assista a uma missa com a imagem nas mãos. Depois, escreva uma carta romântica para o seu noivo ou namorado. Coloque a carta aos pés da imagem, que precisa ficar com o rosto virado para a parede. Só desvire a imagem quando o seu amor dizer estar apaixonado por você. Em seguida, faça uma oração de agradecimento ao santo e reforce o seu pedido para que o seu casamento seja realizado rapidamente. A carta deve ser queimada e as cinzas sopradas ao vento.

5. Atrair felicidade

Coloque embaixo de um pires uma imagem de Santo Antônio de papel e acenda uma vela sobre ele, oferecendo ao santo casamenteiro. Enquanto a vela queima, converse com ele reforçando o seu pedido de ser feliz ao lado de quem ama. Peça ainda que todos os problemas se acabem. Enterre os restos da vela num vaso, lave e use o pires normalmente.

6. Afastar ciúme

Acenda uma vela cor-de-rosa dentro de um copo e faça uma oração para Santo Antônio. Depois, peça ao santo o amparo para acabar com o seu ciúme ou para acalmar o seu par. Depois da oração, embrulhe o copo com os restos da vela em jornal e jogue em uma lixeira longe da sua casa.