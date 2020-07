Saiba o que seu sabor favorito de sorvete diz sobre sua personalidade

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Uma pesuisa realizada pela OnePoll, nos Estados Unidos, revelou que o sorvete é a sobremesa queridinha no mundo todo e o sabor escolhido por dizer sobre sua personalidade. De acordo com o site UOL, foram entrevistados aproximadamente 2.000 adultos americanos, mas o estudo focou nos amantes de chocolate, baunilha e morango.

Confira;

1. Morango Para os amantes de sorvete de morango, são geralmente os primeiros a encontrar o amor. Em média, o encontram aos 24 anos. A pesquisa também aponta que adoram lavar roupa, assistir a filmes de ficção científica e ouvir música jazz.

2. Baunilha

Os que preferem baunilha, encontam o amor aos 25 anos, são mais rebeldes, gostam de ficar acordados até tarde e preferem lavar a louça do que a roupa. No geral, no entanto, são considerados pessoas bastante introvertidas.

3. chocolate

Em média, os jovens que conhecem o amor aos 26 anos. Já os fãs de chocolate são os mais extrovertidos. A pesquisa mostra que eles tendem a assistir a muitas comédias românticas, a ouvir música pop, R&B e rock'n roll.