Escritora de 'Crepúsculo' inicia contagem regressiva em site e internautas apontam novo livro

Um novo livro da saga 'Crepúsculo' pode ser lançado neste domingo (03), segundo o site UOL. A escritora Stephenie Meyer começou uma contagem regressiva em seu site e isso despertou a curiosidade dos fãs do casal Edward e Bella.

De acordo com a publicação, um grupo de internautas conseguiu acessar um código HTML do site e anunciou que a contagem se trata de um novo livro, 'O Sol da Meia Noite', que conta a história de Crepúsculo sob o olhar do vampiro Edward Cullen. A informação deixou os fãs entusiasmados porque o novo livro é uma ideia antiga da escritora Meyer. Ela teria começado a escrever 'O Sol da Meia Noite' ainda no começo da saga, mas desistiu após ter alguns capítulos vazados na internet.

A escritora não comentou o assunto e o site dela é de domínio privado e é necessário de login e senha para acessar.